«Бархатный антициклон»: Синоптик рассказала о погоде в Москве и области на выходных

19 июня 2026, 13:06

Синоптик Позднякова: в Москве и Подмосковье на выходных не будет осадков

Фото: iStock/Aerial3

После нескольких пасмурных и аномально холодных дней, когда столбики термометров едва дотягивали до +17°C, погода в столичном регионе наконец берет курс на улучшение. Когда к москвичам и жителям области вернется настоящее лето?





Главный синоптик «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» пообещала москвичам сухие и по-настоящему комфортные выходные и заявила, что причина холодов — задержавшийся над регионом атмосферный фронт.





«Вчерашний день, то есть четверг, у нас был самым холодным в этом июне. Максимальная температура была ниже климатической нормы почти на 4°C. Однако уже сегодня ситуация меняется. Утро встретило жителей солнцем, и хотя давление все еще низкое, осадки будут носить лишь кратковременный и локальный характер», — отметила она.

«Погода обещает быть хорошей. Осадков не ожидается ни в субботу, ни в воскресенье. Минимальная температура будет в пределах 12—14°C. Дневная — в субботу 19—21°C, в воскресенье 20—22°C. В понедельник столичный регион окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, что вызовет кратковременные дожди и, возможно, грозы. Однако на общем температурном фоне это существенно не скажется», — поделилась прогнозом специалист.