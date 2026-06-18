Синоптик назвала регионы, в которые придет аномальная жара в июле
Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с РИА Новости сообщила, в какие регионы страны придет аномальная жара в июле.
По ее словам, в следующем месяце прогнозируется аномально высокая температура в Мурманской и Архангельской областях, восточной части Карелии и Дагестане.
Она отметила, что на востоке Ненецкого автономного округа, в Коми, юго-востоке Архангельской области, востоке Вологодской области, севере Приволжского округа (включая Кировскую область и Пермский край), Урале (Свердловская область) и севере Западной Сибири (Ханты-Мансийский и часть Ямало-Ненецкого округов) ожидается более прохладная погода по сравнению с нормой.
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