Синоптик назвала регионы, в которые придет аномальная жара в июле

18 июня 2026, 08:24

Паршина: Аномальная жара ожидается в Мурманской и Архангельской областях

Фото: iStock/lamyai

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с РИА Новости сообщила, в какие регионы страны придет аномальная жара в июле.