Синоптик ответил, когда в Москве закончится аномальная жара
Синоптик Леус: конец аномальной жары в Москве ожидается 13 июня
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что аномальная жара в Москве и Центральной России сохранится только до 13 июня. Об этом пишет РЕН ТВ.
По его словам, воскресенье станет последним днем аномального зноя в столице. В Москве ожидается кратковременный дождь, температура ночью составит +14…+16 градусов, днем воздух прогреется до +20…+22 градусов.
Леус отметил, что погода в регионе формируется под влиянием циклона. С запада наступает холодный атмосферный фронт.
Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал о жаркой и сухой погоде в Москве. Подробности в нашем материале.
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