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Синоптик ответил, когда в Москве закончится аномальная жара

Синоптик Леус: конец аномальной жары в Москве ожидается 13 июня
Фото: istockphoto/demaerre

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что аномальная жара в Москве и Центральной России сохранится только до 13 июня. Об этом пишет РЕН ТВ.



По его словам, воскресенье станет последним днем аномального зноя в столице. В Москве ожидается кратковременный дождь, температура ночью составит +14…+16 градусов, днем воздух прогреется до +20…+22 градусов.

Леус отметил, что погода в регионе формируется под влиянием циклона. С запада наступает холодный атмосферный фронт.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал о жаркой и сухой погоде в Москве. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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