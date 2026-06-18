«Жары не будет»: синоптик рассказала о погоде в последнюю неделю июня
Синоптик Позднякова: до конца июня жары в Москве не будет
Жаркая погода не вернется в столичный регион до конца июня. Такой прогноз сделала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, 22 июня ожидается кратковременный дождь, а во вторник облачность будет переменной. В эти дни ожидается до +20…+25 °C. Такая температура является на градус ниже климатической нормы.
«Лето пока что еще никак не войдет в привычные рамки. Прогнозы о том, что ждать жару до конца июня не приходится, подтверждаются. Расчеты показывают, что до конца июня преобладающая дневная температура будет колебаться в пределах +20…+25 °C», — добавила Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой».
Она уточнила, что в последние годы средняя дневная температура заключительных десяти дней июня составляет порядка +24 °C, а ночная — около +14 °C.
В ближайшие же дни в Москве и Подмосковье прогнозируется летняя погода, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Так, уже в пятницу днем пройдут кратковременные дожди, а воздух прогреется до +19…+21 °C. Однако ночью температура опустится до +10…+12 °C.
«В субботу ночью температура составит +10…+12 °C, а днем — около +20…+22 °C. Солнца будет больше, чем накануне. Ветер сохранит свою силу в субботу, а местами возможны кратковременные дожди», — добавил синоптик.
В воскресенье ожидается теплая солнечная погода без дождя. Ветер стихнет, а температура составит около +25 °C, заключил Ильин.