«Жары не будет»: синоптик рассказала о погоде в последнюю неделю июня

18 июня 2026, 14:48

Синоптик Позднякова: до конца июня жары в Москве не будет

Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

Жаркая погода не вернется в столичный регион до конца июня. Такой прогноз сделала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее словам, 22 июня ожидается кратковременный дождь, а во вторник облачность будет переменной. В эти дни ожидается до +20…+25 °C. Такая температура является на градус ниже климатической нормы.





«Лето пока что еще никак не войдет в привычные рамки. Прогнозы о том, что ждать жару до конца июня не приходится, подтверждаются. Расчеты показывают, что до конца июня преобладающая дневная температура будет колебаться в пределах +20…+25 °C», — добавила Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой».

«В субботу ночью температура составит +10…+12 °C, а днем — около +20…+22 °C. Солнца будет больше, чем накануне. Ветер сохранит свою силу в субботу, а местами возможны кратковременные дожди», — добавил синоптик.