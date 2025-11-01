«Басков, Лорак, Бузова»: Дизайнер Титков поделился секретом своих украшений, которые носят звезды российского и мирового шоу-бизнеса

01 ноября 2025, 17:47

Дизайнер Титков: секрет украшений звезд шоу-бизнеса в индивидуальности

Александр Титков (Фото: телеграм-канал @aleksandr_titkov)

Массивные колье, сияющие серьги и смелые броши — украшения Александра Титкова из подмосковного Орехово-Зуева носят Николай Басков, Аня Лорак и Ольга Бузова. В Москве на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» его авторская бижутерия, известная своими крупными формами и смелыми решениями, уже покорила сердца российских знаменитостей и ценителей эксклюзива по всему миру.





Дизайнер ювелирных украшений в беседе с «Радио 1» признался, что источник его идей — это сама жизнь и, конечно, женская красота, которую он несет в массы.





«Вдохновляюсь женской красотой, потому что она, как говорится, спасает мир. И эту красоту мы несём в массы, а это не только звёзды российского шоу-бизнеса, но и обычные люди, которых у нас очень много по всей стране», — поделился Александр.

«Надо рисковать, потому что всегда страшно, но риск — это благородное дело», — уверен он.

