«Басков, Лорак, Бузова»: Дизайнер Титков поделился секретом своих украшений, которые носят звезды российского и мирового шоу-бизнеса
Массивные колье, сияющие серьги и смелые броши — украшения Александра Титкова из подмосковного Орехово-Зуева носят Николай Басков, Аня Лорак и Ольга Бузова. В Москве на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» его авторская бижутерия, известная своими крупными формами и смелыми решениями, уже покорила сердца российских знаменитостей и ценителей эксклюзива по всему миру.
Дизайнер ювелирных украшений в беседе с «Радио 1» признался, что источник его идей — это сама жизнь и, конечно, женская красота, которую он несет в массы.
«Вдохновляюсь женской красотой, потому что она, как говорится, спасает мир. И эту красоту мы несём в массы, а это не только звёзды российского шоу-бизнеса, но и обычные люди, которых у нас очень много по всей стране», — поделился Александр.
Отличительная черта его бренда — массивные, крупногабаритные украшения, которые находят отклик у публики именно за собственный, уникальный вкус. Свою историю Александр Титков считает отличным примером того, что менять жизнь к лучшему никогда не поздно.
«Надо рисковать, потому что всегда страшно, но риск — это благородное дело», — уверен он.Александр Титков дал несколько советов, как раскрыть свою индивидуальность и почувствовать себя увереннее.
- Не стесняться: яркие акценты в образе помогают раскрепоститься.
- Любить жизнь и себя, балуйте себя.
- Шопинг в меру полезен. В разумных дозах покупки дарят эндорфины и делают человека счастливее.
Главный посыл успешного дизайнера прост: его украшения — это не просто аксессуары, а инструмент, который помогает человеку раскрыться, получить свою порцию счастья и уверенно заявить о себе миру.