Филипп Киркоров признался, что дочь выносит из его гардероба брендовые вещи

26 октября 2025, 21:51

Дочь Киркорова Алла-Виктория начала интересоваться коллекциями дизайнеров

Алла-Виктория и Филипп Киркоровы (Фото: Instagram* @kirkorova_allaviktoriya)

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория раньше не увлекалась высокой модой. Когда девочка планировала потратить больше двух тысяч рублей, она сначала спрашивала разрешения у отца. Но сейчас ситуация изменилась. Подробности сообщает издание VOICE.





Теперь Алла-Виктория интересуется коллекциями известных дизайнеров. Филипп Киркоров рассказал, что дочь показала ему фотографию модных сапог. Артист увидел цену в 2,5 тысячи долларов и удивился. Несмотря на это, певец купил дочери понравившуюся вещь.

«Ещё год назад я предлагал ей разные бренды из одежды, она категорически отрицала все эти хай-кутюр, высокая мода. Но сейчас началась другая эпоха — фэшн: «Папа, можно зайду в гардероб»? Потом спрашиваю её, что вынесла», — рассказал артист с улыбкой.