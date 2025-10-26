Филипп Киркоров признался, что дочь выносит из его гардероба брендовые вещи
Дочь Киркорова Алла-Виктория начала интересоваться коллекциями дизайнеров
Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория раньше не увлекалась высокой модой. Когда девочка планировала потратить больше двух тысяч рублей, она сначала спрашивала разрешения у отца. Но сейчас ситуация изменилась. Подробности сообщает издание VOICE.
Теперь Алла-Виктория интересуется коллекциями известных дизайнеров. Филипп Киркоров рассказал, что дочь показала ему фотографию модных сапог. Артист увидел цену в 2,5 тысячи долларов и удивился. Несмотря на это, певец купил дочери понравившуюся вещь.
«Ещё год назад я предлагал ей разные бренды из одежды, она категорически отрицала все эти хай-кутюр, высокая мода. Но сейчас началась другая эпоха — фэшн: «Папа, можно зайду в гардероб»? Потом спрашиваю её, что вынесла», — рассказал артист с улыбкой.Киркоров заявил, что старается защищать своих детей, но не создает для них излишне комфортных условий. Он придерживается строгих принципов воспитания и полагает, что его дочери не нужно спешить с взрослением.