24 октября 2025, 17:31

Карина Кросс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Карина Кросс — многосторонняя личность, успевшая попробовать себя в различных профессиях, от официантки до актрисы. Однако настоящий успех ей принес блогинг, после чего она начала заниматься музыкой. Поклонники ценят Карину за ее чувство юмора и уникальный стиль, с интересом следя за ее творчеством. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Карьера Карины Кросс Музыка и Карина Кросс Личная жизнь Карины Кросс Карина Кросс сейчас

Детство и юность

Карина Кросс (Фото: Instagram* @karinakross)



Карьера Карины Кросс

Карина Кросс (Фото: Instagram* @karinakross)



Карина Кросс (Фото: Instagram* @karinakross)



Музыка и Карина Кросс

Карина Кросс (Фото: Instagram* @karinakross)



Личная жизнь Карины Кросс

Карина Кросс (Фото: Instagram* @karinakross)



Карина Кросс сейчас