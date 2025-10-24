Как звезда соцсетей Карина Кросс прошла путь от боксёра и официантки до «девушки Давы» — правда о её личной жизни и наркотиках
Карина Кросс — многосторонняя личность, успевшая попробовать себя в различных профессиях, от официантки до актрисы. Однако настоящий успех ей принес блогинг, после чего она начала заниматься музыкой. Поклонники ценят Карину за ее чувство юмора и уникальный стиль, с интересом следя за ее творчеством. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Детство и юностьКарина Лазарьянц, известная как Кросс, родилась 25 октября 1992 года в Москве. Ее отец — юрист и предприниматель, а мама — тренер по конному спорту. Родители развелись, когда она была ребенком, и большую часть времени ее воспитывали бабушка с дедушкой. Хотя у девочки были все лучшие вещи, ей не хватало родительской заботы. С детства Карина проявляла артистизм и предпринимательский дух. Однажды на море она пела в поездах, за что пассажиры дарили ей шоколад. Мама решила развить ее таланты и отдала на балет, но Карина быстро поняла, что это не ее путь. Позже она занялась боксом и даже достигла 2-го разряда, но травма заставила ее оставить спорт.
В школе Карина хорошо зарабатывала: продавала рассаду, работала фотографом и официанткой. Она также снималась для рекламы. После окончания школы она попыталась поступить в Щукинское училище, но попала только на платное отделение. В итоге она училась в Ярославском театральном институте и окончила его с красным дипломом. После учебы Карина работала в магазине одежды и быстро поднялась до начальника отдела кадров. Но ее творческая натура тянула к другим занятиям. Она подала заявку на Love Radio и начала вести программу Big Love Show, а потом и рубрику «Утро на лавке».
Карьера Карины КроссКарина Кросс, мечтая стать знаменитой актрисой, активно участвовала в кастингах. В 2014 году она получила небольшую роль в «Универе», а в следующем году — в «Интернах», хотя ее имя не указали в титрах. Знаменитость также участвовала в разных телешоу. Например, за появление в «Званом ужине» ей заплатили около 100 тысяч рублей. Позже зрители увидели ее в «Давай поженимся». Когда Карина стала популярной, ей начали поступать предложения на съемки. В интервью для шоу «Пушка» она призналась, что главные роли уже не так интересуют ее, как раньше. Но участие в различных программах ей нравится. Она показала свои способности в «Форт Боярд. Возвращение» и развлекала зрителей в «Импровизации». Осенью 2021 года она участвовала в экстремальном шоу «Фактор страха».
В 2022 году Карина удивила поклонников участием в проекте «Звезды в Африке». Она также появилась в шоу «Наследники и самозванцы» и «Маска. Танцы», где жюри не смогло угадать, кто скрывается под костюмом Лягушки. В 2023 году вышел новый сезон «Фактора страха — испытание тайгой», где Карина снова приняла участие.
Переломный момент в ее карьере произошел, когда она начала вести блог в Instagram*. Карина снимала короткие смешные видео и быстро нашла своих поклонников. Она также делилась социальными сюжетами о важности заботы о близких. Позже Карина решила развивать свой канал на YouTube. В 2020 году она запустила проект BUBBLEGUN. Первая рубрика «Кто твой подписчик?» заинтересовала зрителей, и вскоре появились новые видео. Летом 2023 года Карина запустила шоу «ТОП», где проверяла блогеров на прочность.
Музыка и Карина КроссКарина Кросс стала одной из первых блогерш, которые начали петь. В 2018 году она выступила в дуэте с Давой, хотя на самом деле музыку любила с детства. Ее дебютный трек «Внутри» вышел под именем Kara Kross. В следующем году Карина начала сольную карьеру и выпустила песню «Самого-самого». Она быстро расширила свой репертуар, и такие хиты, как «Поколение» и «Не смогу» с VERBEE, завоевали сердца фанатов. В 2021 году она продолжала радовать подписчиков новыми треками, такими как «Просто друг» и «Тусы», а также веселыми видео, например, о подготовке к премии Муз-ТВ.
В апреле 2023 года Карина представила свой первый альбом «Чертово колесо», который отражает чувства после обмана: агрессию, депрессию и счастье. Летом она выпустила сингл «Привыкни к аппарату», а осенью — «Плохая привычка». В это время Кросс начала вести бэкстейдж музыкального проекта «Залетай в тренды».
Личная жизнь Карины КроссЛичная жизнь Карины Кросс интересует ее подписчиков не меньше, чем творчество. В студенческие годы у нее были отношения с парнем, который не поддерживал ее мечту стать актрисой и они расстались.
Когда Карина начала работать с Давой, слухи о романе не заставили себя ждать. Они часто появлялись вместе и делали видео, изображая влюбленную пару, но официально свои отношения не подтвердили. Тандем распался, когда Давид проявил безответственное отношение к работе. После разрыва с артистом Карина стала чаще видеться с Женей Ершовым. На вопрос о романе она не отвечала прямо. В конце 2020 года в сети появились слухи об их тайной свадьбе. Откровения Карины произошли в шоу Иды Галич в 2023 году. Она призналась, что была замужем за Женей больше двух лет, но о причинах расставания говорить не захотела. Ида предположила, что у молодого человека могли быть проблемы с наркотиками, на что Карина мудро ответила: «Если он захочет, расскажет сам». Осенью Кросс стали часто замечать с хоккеистом Марком Рудаковским, который младше ее на 11 лет.