31 октября 2025, 18:39

Артемий Лебедев (Фото: telegram/temalebedev)

Популярный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал смартфоны с золотом и другими дорогими материалами. Свое мнение он выразил в видеообзоре новостей, опубликованном во «ВКонтакте».





По словам Артемия, такие телефоны покупают лишь те, у кого «много лишних денег».





«Когда люди какую-то крокодиловую кожу или золото используют для электроники, это самая большая глупость на свете из всех возможных глупостей», — заявил Лебедев.