Артемий Лебедев раскритиковал смартфоны с золотом
Популярный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал смартфоны с золотом и другими дорогими материалами. Свое мнение он выразил в видеообзоре новостей, опубликованном во «ВКонтакте».
По словам Артемия, такие телефоны покупают лишь те, у кого «много лишних денег».
«Когда люди какую-то крокодиловую кожу или золото используют для электроники, это самая большая глупость на свете из всех возможных глупостей», — заявил Лебедев.
Ранее дизайнер назвал Новосибирск недогородом. Особенно Артемий прошелся по его облику. Лебедев отметил, что в ходе строительства города совершенно не учитывалась эстетика, а ключевым фактором в застройке могли быть сугубо утилитарные соображения.