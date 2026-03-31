«Бей, беги, замри»: Психолог объяснила, когда смех является нападением

31 марта 2026, 12:41

Психолог Сальникова: смех может быть нападением или защитой

Приближается главный праздник шуток — 1 апреля. Смех может быть защитной реакцией психики на стресс, дискомфорт или внутреннее напряжение. Он возникает, когда мозг пытается «сбалансировать» эмоции, особенно в ситуациях, где человек чувствует беспомощность, страх или неловкость.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что у психики есть три распространенные реакции: бей, беги, замри. И когда мы отшучиваемся по поводу себя на каких-то первых этапах знакомства, то это относится к третьей реакции «замри».





«Когда мы можем над собой пошутить, легко к этому относимся, то, значит, немножко держим оборону и наблюдаем, что будет происходить дальше. А когда мы нападаем с помощью шуток и смеха, это тоже реакция психики», — сказала она.

«Это нападение мягче физического, но оно тоже может ранить. В случае любой стрессовой ситуации психика будет выбирать одну из тех трех реакций. Самые деструктивные считаются обычно самыми приемлемыми. Конечно, можно перегнуть палку, но здесь важно самому понимать, где, с кем и как шутить», — объяснила Сальникова.

«Это может быть сильная агрессивная концентрация защиты. Либо в каком-то конфликте таким образом человек хочет сгладить момент. То есть ситуация, которая могла бы превратиться в крики, скандалы, истерики, кидания предметов, переходит на сторону смеха и расслабления. Это позволяет дальше решать конфликт не на высоких эмоциональных нотах, а уже на более рациональных», — резюмировала психолог.