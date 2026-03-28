В России детский психолог признался в развращении полусотни юных пациентов
Во Владикавказе задержали детского психолога, который признался более чем в 50 случаях насилия над несовершеннолетними. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Специалист по нейропсихологии работал с детьми из разных регионов России, имеющими особенности развития, включая синдром Дауна и расстройства аутистического спектра. Во время занятий он настаивал на том, что должен оставаться с ребенком наедине.
Подозрения в педофилии возникли после того, как один из подопечных рассказал родителям о странных действиях психолога. Мужчина также угрожал ребенку отправкой в детский дом, если тот пожалуется семье. Мать пострадавшего обратилась в полицию.
В ходе допроса правоохранители установили, что в работе с детьми специалист приставал к ним и заставлял молчать. Против него возбудили уголовное дело.
