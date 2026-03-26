«Почувствовать свободу»: Психолог рассказал о пользе одиночества
Психолог Самбурский: Человеку важно проводить в одиночестве
Человеку необходимо регулярно проводить наедине с собой не менее 20 минут. Такой совет дал клинический психолог Станислав Самбурский.
По его словам, одиночество разрушительно влияет на человека, поскольку он от природы является социальным существом, нуждающимся в общении. Однако на сегодняшний день многие практически не остаются наедине с собой из-за телефона, с которым общение может не прерываться и на минуту.
«В итоге происходит психоэмоциональная перегрузка, которая сопровождается агрессией и раздражительностью. Чтобы спасти психику, важно ежедневно находить время на уединение. Достаточно всего 20 минут, но делать это нужно регулярно», — подчеркнул Самбурский в беседе с Москвой 24.
Психолог посоветовал в свободное время посидеть на лавке, не отвлекаясь на гаджеты и музыку в наушниках, попить кофе, ощутить запахи улицы, понаблюдать как одеты люди, и сосредоточиться на своих чувствах.
В качестве такой паузы подойдут прогулка с собакой или пробежка в одиночестве. Главное в эти минуты не отвлекаться на сообщения в телефоне, чтобы почувствовать себя свободным. Именно в такие психика может перезагрузиться, что впоследствии дает возможность быть здоровым и продуктивным, заключил Самбурский.