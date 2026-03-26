«Почувствовать свободу»: Психолог рассказал о пользе одиночества

26 марта 2026, 14:39

Психолог Самбурский: Человеку важно проводить в одиночестве

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Человеку необходимо регулярно проводить наедине с собой не менее 20 минут. Такой совет дал клинический психолог Станислав Самбурский.





По его словам, одиночество разрушительно влияет на человека, поскольку он от природы является социальным существом, нуждающимся в общении. Однако на сегодняшний день многие практически не остаются наедине с собой из-за телефона, с которым общение может не прерываться и на минуту.





«В итоге происходит психоэмоциональная перегрузка, которая сопровождается агрессией и раздражительностью. Чтобы спасти психику, важно ежедневно находить время на уединение. Достаточно всего 20 минут, но делать это нужно регулярно», — подчеркнул Самбурский в беседе с Москвой 24.