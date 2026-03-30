«Слабое звено»: Психолог указал, по каким признакам можно понять, что ребенку нужен психолог

30 марта 2026, 12:10

Психолог Ланг: если ребенок ни с кем не общается, то ему нужен психолог

В дискуссии о защите детей от семейного неблагополучия эксперты всё чаще смещают акцент с реагирования на сигналы на системную профилактическую работу. В связи с этим в регионах предложили создать единое окно для приёма сигналов, что поможет избежать катастрофических ситуаций в семье и обществе.





Семейный психолог Сергей Ланг в беседе с «Радио 1», комментируя инициативу детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой о создании единого окна для приёма сигналов о неблагополучии в семье, заявил, что оно не заменит качественной работы школьных психологов. По его словам, именно образовательные учреждения должны взять на себя роль фильтра, который отслеживает проблему задолго до того, как семья окажется в глубоком кризисе.





«Если мы, действительно, хотим социально решить эту проблему, то нужно больше проводить работу над тем, чтобы школьные психологи отслеживали поведенческую модель ребёнка и проводили профилактические работы. Это принесет больший эффект. Нужно проводить работу и выявлять в рамках коллектива, групповых программ слабое звено», — отметил он.

«Это всё очень легко заметить хорошим специалистам. Сейчас в школах просто написано: "Школьный психолог", а дальше: хочешь — звони, хочешь — не звони. А родители часто отвергают какие-то проблемы, считают, что их ребёнок самый золотой, хороший, умный. Если ваш ребёнок мало с кем общается, много сидит в интернете — это уже повод обратиться к психологу», — поделился Ланг.