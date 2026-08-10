10 августа 2026, 15:04

Фото: iStock/Dima Berlin

11 августа любители «тихой охоты» отмечают День белого гриба. Боровик ценят за плотную мякоть, выразительный лесной аромат и вкус, который не теряется после жарки, сушки или заморозки. Этот гриб становится основой супов, соусов, жаркого и заготовок на зиму. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Что называют белым грибом и почему он так ценится Есть ли белые грибы в Подмосковье Где белый гриб растет в России и в мире Как отличить съедобный боровик от опасного двойника Какой вкус у белого гриба Что приготовить из белых грибов дома Какие блюда из боровиков готовят на костре Как мариновать белые грибы на зиму Как солить белые грибы Полезные свойства, калорийность и витамины Можно ли белые грибы диабетикам Можно ли белые грибы беременным

Что называют белым грибом и почему он так ценится

Есть ли белые грибы в Подмосковье

Фото: iStock/Elena Serovaeva

Где белый гриб растет в России и в мире

Как отличить съедобный боровик от опасного двойника

Фото: iStock/Evgenia Glinskaia

Какой вкус у белого гриба

Что приготовить из белых грибов дома

Фото: iStock/Olga Mazyarkina

Какие блюда из боровиков готовят на костре

Как мариновать белые грибы на зиму

Фото: iStock/alicjane

Как солить белые грибы

Полезные свойства, калорийность и витамины

Можно ли белые грибы диабетикам

Фото: iStock/Maya23K

Можно ли белые грибы беременным