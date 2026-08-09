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Американские тараканы заполонили дачи в России

Mash: Американские тараканы заполонили дачи в России
Фото: iStock/Lacheev

Прибывшие из-за границы огромные американские тараканы заполонили дачи в России. Об этом пишет Mash.



Согласно информации источника, тараканы длиной пять сантиметров предпочитают селиться в тёплых подвалах, погребах, теплицах и влажных сараях. Эти насекомые известны тем, что переносят грязь и бактерии, а их выделения могут негативно влиять на здоровье людей, усугубляя симптомы астмы и вызывая аллергические реакции.

Специалисты по дезинсекции утверждают, что американские тараканы могут проникать в Россию с импортируемыми товарами. Уточняется, что их сложнее вывести, чем рыжих тараканов.

Ранее стало известно, какие инфекции могут переносить испанские слизни. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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