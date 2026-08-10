Стало известно, как правильно обустроить удобную комнату для школьника
Комната школьника должна быть грамотно обустроена, поскольку от этой зоны зависят комфорт ребенка, его отношение к учебе и эффективность занятий. Об этом «Известиям» сообщила руководитель отдела по работе с дизайнерами и архитекторами ателье мебели Mr.DOORS Вероника Антелава.
Специалист отметила, что при оформлении комнаты для школьника часто допускают ошибку, ориентируясь исключительно на его текущий возраст. Она рекомендовала избегать тематического декора, детской мебели и ярких обоев, так как они быстро теряют актуальность.
Более практичным подходом будет создание нейтральной базы, которую можно легко адаптировать со временем. Для этого подойдут спокойные цвета стен, функциональная мебель простых форм и съемные декоративные элементы, такие как текстиль, постеры и аксессуары, подчеркнула эксперт.
Антелава добавила, что освещение играет важную роль. В комнате ученика должны быть несколько источников света: общее мягкое освещение, настольная лампа и дополнительное освещение у кровати. Рабочий стол лучше расположить около окна, чтобы ребенок мог заниматься при естественном свете.
Особое внимание следует уделить организации учебной зоны. Рекомендуется выбрать просторный стол, на который поместятся учебники, тетради и компьютер. Стул должен регулироваться по высоте, учитывая особенности осанки школьника, заключила она.
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