Стало известно, как правильно обустроить удобную комнату для школьника

10 августа 2026, 12:03

Руководитель Антелава: в комнате школьника должна быть функциональная мебель

Фото: iStock/romrodinka

Комната школьника должна быть грамотно обустроена, поскольку от этой зоны зависят комфорт ребенка, его отношение к учебе и эффективность занятий. Об этом «Известиям» сообщила руководитель отдела по работе с дизайнерами и архитекторами ателье мебели Mr.DOORS Вероника Антелава.