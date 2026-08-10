Калинов день 11 августа: как избежать финансовых трудностей, привлечь счастье в дом и сохранить молодость, народные приметы
Согласно народному календарю, 11 августа отмечается Калинов день, или Калинник. Такое название праздник получил в честь святого мученика Каллиника Киликийского, а также потому, что к этому времени на Руси как раз поспевала калина — ягода-символ чистой и непорочной красоты. Православная церковь в этот день также празднует Рождество святителя Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых на Руси. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе праздника лежит переплетение древних славянских верований с православной традицией. Святой мученик Каллиник жил на рубеже III–IV веков в Киликии, области на юго-востоке Малой Азии. С детства воспитанный в христианской вере, он отправился проповедовать Слово Божие язычникам, скорбя о том, что многие поклоняются идолам. Его арестовали в галатийском городе Анкире и привели на суд к правителю Сакердону — жестокому гонителю христиан.
Каллиника подвергли страшным пыткам: били воловьими жилами, рвали тело железными гребнями, а затем обули в сапоги с острыми гвоздями и погнали пешком в город Гангр на сожжение. По пути он сотворил чудо — по его молитве из скалы забил источник, напоивший измученных жаждой воинов. В Гангре мученик сам взошёл на костёр с благодарностью Господу, и тело его осталось нетленным.
На Руси имя святого оказалось созвучным с названием ягоды калины, которая как раз к 11 августа наливалась спелостью. Так церковный праздник обрёл народное звучание. Калину почитали как символ чистой и непорочной красоты. Горьковатый вкус ягоды олицетворял горькую судьбу девушки, выданной замуж без любви.
В этот же день Православная Церковь празднует Рождество святителя Николая Чудотворца — одного из самых почитаемых на Руси святых. Святитель Николай родился в III веке в городе Патары (Малая Азия) в благочестивой семье Феофана и Нонны, которые долгое время были бездетны и вымолили ребенка у Бога. С ранних лет Николай посвятил себя служению Господу, а повзрослев, стал архиепископом Мир Ликийских. Он прославился ревностной защитой православной веры и множеством чудес.
На Руси Рождество Николая Чудотворца начали праздновать еще в XII–XIII веках. В годы правления Екатерины II празднование было отменено, но в 2004 году традиция благодаря патриарху Московскому и всея Руси Алексию II в России возродилась.
Традиции дняВ Калинов день на Руси было принято соблюдать множество обрядов, каждый из которых имел глубокий смысл.
Главным обычаем дня был сбор калины. Из спелых ягод хозяйки варили кисели, компоты, толкли их с мёдом и делали мармелад. Но самое главное лакомство — пироги с калиной, которые так и назывались — «калинники». Их пекли в ржаном тесте, иногда заворачивая в капустный лист для сочности.
Девушки особенно трепетно относились к этому дню. Они умывались калиновым соком и росой, собранной на траве, — верили, что это сохранит молодость и привлекательность до самой свадьбы. Сок калины делал кожу белой и бархатистой.
В этот день было принято наводить порядок в доме. Считалось, что чистота в избе помогает привести в гармонию мысли и душу. После уборки ходили в гости или принимали друзей — это привлекало удачу. А ещё в этот день играли свадьбы — такой брак сулил крепкую и счастливую семейную жизнь.
Верующие обязательно ходили в церковь, чтобы помолиться святителю Николаю и мученику Каллинику. Молились о здравии родных, о благополучии в семье, о хорошем урожае и о помощи в делах.
Народные запретыПредки верили, что нарушение запретов в этот день может навлечь беду. Вот что категорически не рекомендовалось делать 11 августа:
- Категорически нельзя ломать калину или рубить ее ветки. По поверьям, растение могло «отнять» здоровье и счастье у тех, кто его обидит;
- Нельзя давать в долг деньги, хлеб или соль. Это, по поверьям, могло привести к разорению семьи и финансовым трудностям. Крупные покупки до обеда тоже лучше было не совершать — к денежным потерям;
- Отказывать в помощи тоже запрещалось — по поверьям, жадность могла привести к тому, что самому придётся просить о помощи;
- Женщинам не рекомендовалось брать в руки нитки. Считалось, что запутанные нити могут «запутать» судьбу и навлечь неприятности;
- Не стоит заниматься тяжелой физической работой без крайней необходимости. Крестьяне старались отложить дела, требующие большого труда, чтобы не прогневить святых;
- Нельзя было тратить деньги попусту и вечером оставлять двери хлева открытыми — это сулило разорение и болезни скота.
Приметы
- Если в Калинов день нет заморозков, то и начало сентября будет теплым;
- Туман на Калинника сулит хороший урожай овса и ячменя;
- Много орехов и ягод, но мало грибов — зима будет морозной и снежной;
- Частые зарницы в небе — к урожаю зерновых;
- Овёс до 10 августа остаётся зелёным — к дождливой осени;
- Если на калине ягоды мелкие и редкие — зима будет мягкой, без сильных морозов.