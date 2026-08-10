10 августа 2026, 11:04

Фото: iStock/ atref

Согласно народному календарю, 11 августа отмечается Калинов день, или Калинник. Такое название праздник получил в честь святого мученика Каллиника Киликийского, а также потому, что к этому времени на Руси как раз поспевала калина — ягода-символ чистой и непорочной красоты. Православная церковь в этот день также празднует Рождество святителя Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых на Руси. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Igor_Bakirov

Традиции дня

Фото: iStock/ OlgaVolodina

Народные запреты

Категорически нельзя ломать калину или рубить ее ветки. По поверьям, растение могло «отнять» здоровье и счастье у тех, кто его обидит;

По поверьям, растение могло «отнять» здоровье и счастье у тех, кто его обидит; Нельзя давать в долг деньги, хлеб или соль. Это, по поверьям, могло привести к разорению семьи и финансовым трудностям. Крупные покупки до обеда тоже лучше было не совершать — к денежным потерям;

Это, по поверьям, могло привести к разорению семьи и финансовым трудностям. Крупные покупки до обеда тоже лучше было не совершать — к денежным потерям; О тказывать в помощи тоже запрещалось — по поверьям, жадность могла привести к тому, что самому придётся просить о помощи;

— по поверьям, жадность могла привести к тому, что самому придётся просить о помощи; Женщинам не рекомендовалось брать в руки нитки. Считалось, что запутанные нити могут «запутать» судьбу и навлечь неприятности;

Считалось, что запутанные нити могут «запутать» судьбу и навлечь неприятности; Не стоит заниматься тяжелой физической работой без крайней необходимости. Крестьяне старались отложить дела, требующие большого труда, чтобы не прогневить святых;

Крестьяне старались отложить дела, требующие большого труда, чтобы не прогневить святых; Нельзя было тратить деньги попусту и вечером оставлять двери хлева открытыми — это сулило разорение и болезни скота.

Приметы

Фото: iStock/ Saharrr