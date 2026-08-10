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Калинов день 11 августа: как избежать финансовых трудностей, привлечь счастье в дом и сохранить молодость, народные приметы

Фото: iStock/ atref

Согласно народному календарю, 11 августа отмечается Калинов день, или Калинник. Такое название праздник получил в честь святого мученика Каллиника Киликийского, а также потому, что к этому времени на Руси как раз поспевала калина — ягода-символ чистой и непорочной красоты. Православная церковь в этот день также празднует Рождество святителя Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых на Руси. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».




История праздника

В основе праздника лежит переплетение древних славянских верований с православной традицией. Святой мученик Каллиник жил на рубеже III–IV веков в Киликии, области на юго-востоке Малой Азии. С детства воспитанный в христианской вере, он отправился проповедовать Слово Божие язычникам, скорбя о том, что многие поклоняются идолам. Его арестовали в галатийском городе Анкире и привели на суд к правителю Сакердону — жестокому гонителю христиан.

Каллиника подвергли страшным пыткам: били воловьими жилами, рвали тело железными гребнями, а затем обули в сапоги с острыми гвоздями и погнали пешком в город Гангр на сожжение. По пути он сотворил чудо — по его молитве из скалы забил источник, напоивший измученных жаждой воинов. В Гангре мученик сам взошёл на костёр с благодарностью Господу, и тело его осталось нетленным.

На Руси имя святого оказалось созвучным с названием ягоды калины, которая как раз к 11 августа наливалась спелостью. Так церковный праздник обрёл народное звучание. Калину почитали как символ чистой и непорочной красоты. Горьковатый вкус ягоды олицетворял горькую судьбу девушки, выданной замуж без любви.

Фото: iStock/ Igor_Bakirov
В этот же день Православная Церковь празднует Рождество святителя Николая Чудотворца — одного из самых почитаемых на Руси святых. Святитель Николай родился в III веке в городе Патары (Малая Азия) в благочестивой семье Феофана и Нонны, которые долгое время были бездетны и вымолили ребенка у Бога. С ранних лет Николай посвятил себя служению Господу, а повзрослев, стал архиепископом Мир Ликийских. Он прославился ревностной защитой православной веры и множеством чудес.

На Руси Рождество Николая Чудотворца начали праздновать еще в XII–XIII веках. В годы правления Екатерины II празднование было отменено, но в 2004 году традиция благодаря патриарху Московскому и всея Руси Алексию II в России возродилась.

Традиции дня

В Калинов день на Руси было принято соблюдать множество обрядов, каждый из которых имел глубокий смысл.

Главным обычаем дня был сбор калины. Из спелых ягод хозяйки варили кисели, компоты, толкли их с мёдом и делали мармелад. Но самое главное лакомство — пироги с калиной, которые так и назывались — «калинники». Их пекли в ржаном тесте, иногда заворачивая в капустный лист для сочности.

Девушки особенно трепетно относились к этому дню. Они умывались калиновым соком и росой, собранной на траве, — верили, что это сохранит молодость и привлекательность до самой свадьбы. Сок калины делал кожу белой и бархатистой.

Фото: iStock/ OlgaVolodina
В этот день было принято наводить порядок в доме. Считалось, что чистота в избе помогает привести в гармонию мысли и душу. После уборки ходили в гости или принимали друзей — это привлекало удачу. А ещё в этот день играли свадьбы — такой брак сулил крепкую и счастливую семейную жизнь.

Верующие обязательно ходили в церковь, чтобы помолиться святителю Николаю и мученику Каллинику. Молились о здравии родных, о благополучии в семье, о хорошем урожае и о помощи в делах.

Народные запреты

Предки верили, что нарушение запретов в этот день может навлечь беду. Вот что категорически не рекомендовалось делать 11 августа:

  • Категорически нельзя ломать калину или рубить ее ветки. По поверьям, растение могло «отнять» здоровье и счастье у тех, кто его обидит;
  • Нельзя давать в долг деньги, хлеб или соль. Это, по поверьям, могло привести к разорению семьи и финансовым трудностям. Крупные покупки до обеда тоже лучше было не совершать — к денежным потерям;
  • Отказывать в помощи тоже запрещалось — по поверьям, жадность могла привести к тому, что самому придётся просить о помощи;
  • Женщинам не рекомендовалось брать в руки нитки. Считалось, что запутанные нити могут «запутать» судьбу и навлечь неприятности;
  • Не стоит заниматься тяжелой физической работой без крайней необходимости. Крестьяне старались отложить дела, требующие большого труда, чтобы не прогневить святых;
  • Нельзя было тратить деньги попусту и вечером оставлять двери хлева открытыми — это сулило разорение и болезни скота.

Приметы

Фото: iStock/ Saharrr
  • Если в Калинов день нет заморозков, то и начало сентября будет теплым;
  • Туман на Калинника сулит хороший урожай овса и ячменя;
  • Много орехов и ягод, но мало грибов — зима будет морозной и снежной;
  • Частые зарницы в небе — к урожаю зерновых;
  • Овёс до 10 августа остаётся зелёным — к дождливой осени;
  • Если на калине ягоды мелкие и редкие — зима будет мягкой, без сильных морозов.

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Елена Генералова

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