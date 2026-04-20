«Беречь здоровье»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 20 по 26 апреля
В деловой сфере необходимы прогрессивный взгляд и новаторские идеи. Ум должен быть подвижным, а мышление — энергичным. Полезно изучать, познавать и разведывать новую информацию. Любознательность и страсть к познанию благоприятны. В любви нужна смена впечатлений. Хорошо дарить друг другу счастье и радость. Желательно совместное посещение вечеринок, праздничных мероприятий. В сфере здоровья надо беречь себя от стресса и не переутомляться.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овна ждёт успех в любимом деле. Он выгодно представит результаты своего труда.
Тельцу благоприятно импровизировать. Экспромт и авантюризм подарят новый опыт и позитивные переживания.
Близнецы разрешат все недоразумения. Красноречие поможет завести новые знакомства.
Раку надо быть сдержанней, не конкурировать, не спорить. Излишне грубых людей лучше обходить стороной.
Лев испытает радость, будет доволен собой и обстоятельствами. Хорошее настроение и оптимизм благоприятно скажутся на его самочувствии.
Деве надо найти время для себя. Ей необходимо направить свою интеллектуальную активность на то, что ей действительно интересно.
Весам не следует притягивать много внимание к себе. Скромность их украсит.
Скорпиону нужно проявить дипломатию и не быть категоричным в высказываниях.
Стрелец будет вдохновлен идеями и планами. Он усовершенствует то, что давно его беспокоило.
Козерогу надо ожидать внезапных поворотов судьбы и извлекать свою выгоду из любой ситуации.
Водолею необходим новый образ жизни со свободным графиком. Его распорядок дня надо пересмотреть и внести в него изменения.
У Рыб удачное стечение обстоятельств. Успех во всех сферах жизни сделает их счастливыми.
