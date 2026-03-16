Астролог назвала идеальные дни для занятий рассадой этой весной
Весной 2026 года для работы с рассадой можно выделить несколько благоприятных дней. Их назвала астролог Алина Сафронова.
По ее словам, которые передает телеканал «Москва 24», рассаду лучше всего сажать при растущей Луне в плодородных знаках — Тельце, Деве и Раке.
«В марте лучше всего заниматься этим 21, 22, 25 (но после 13:36, когда Луна перейдет в знак Рака), 26, 27 (до 17:13), 30 и 31 числа», — посоветовала Сафронова.В апреле при подходящей погоде можно заниматься посадками и работой с саженцами 18, 19, 23, 26 и 27 числа. В мае же наиболее благоприятны 19, 20, 23 и 24-е.
Самыми неудачными днями станут 19 марта, 17 апреля и 16 мая. Они приходятся на новолуние, поэтому у посаженных в эти даты растений будет мало энергии на нормальное развитие, а также есть риск, что они погибнут.