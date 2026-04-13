«Поддерживать коллектив»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 13 по 19 апреля

Фото: iStock/LeArchitecto

В деловой сфере хорошо принимать участие в общем деле и поддерживать коллектив. Это позволит получить положительный опыт. В любви надо отступить от планирования. Желательно готовиться к внезапному повороту судьбы и прислушаться к своим ощущениям. В сфере здоровья наступает хорошее время для профилактики заболеваний и диет. Хорошо ввести разумные ограничения в питании.



Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну важно обрести уверенность в себе и находиться в дружественной атмосфере.

Телец проявит любознательность. Приятно и легко он будет справляться со всеми задачами.

Близнецы увлекут окружающих своим мнением и будут убедительными. У них творческий подъём, и появляется возможность реализовать свои замыслы.

Раку следует быть понаблюдательнее. Ему лучше не тратить силы впустую, и не стоит позволять, чтобы его отвлекали.

У Льва сбудутся желания. Он реализует намеченные планы и приблизится к своей мечте.

Перед Девой откроются новые возможности. Она сменит привычный круг общения и станет популярнее.

Весы будут стремиться к независимости и свободолюбию, но им важно думать о других.

Скорпиону необходим строгий распорядок и размеренная жизнь. Он справится со всеми делами своевременно.

Стрелец может рассчитывать на долговременное сотрудничество. В его жизнь входят стабильность и комфорт.

Козерогу необходимо взять на себя обязательства и добровольную ответственность. Его ожидает прибыль и выгода.

Водолею благоприятно непродолжительное уединение. Ему важно гармонизировать свои чувства.

У Рыб наступает период повышенного настроения и влюбчивости. Легкомысленность и авантюризм подарят новые впечатления.

Анастасия Панченко

