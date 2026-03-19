Иеромонах Феодорит сравнил обращение к астрологам с отречением от веры
Обращение к астрологам и экстрасенсам противоречит православному вероучению и может рассматриваться как отступление от веры. Об этом заявил иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с «Абзацем».
По словам священника, попытка узнать будущее с помощью оккультных практик свидетельствует о недоверии к Божественному промыслу. Он отметил, что с точки зрения православия такие действия фактически означают отказ от духовных основ.
«Фактически кажется, что [он] отступил от Бога. Потому что поход к астрологам, гадалкам – это отречение. Знаете, мы не доверяем Богу, поэтому идем узнавать у кого-то другого. По факту, если ты пошел к гадалкам, ты отказываешься от веры», — сказал священник.
Феодорит подчеркнул, что подобное поведение считается тяжёлым грехом. По его словам, человеку в таком случае необходимо покаяться и отказаться от подобных практик.
Священнослужитель также отметил, что в православной традиции обращение к гадалкам и астрологам воспринимается как серьёзное духовное заблуждение, требующее осознания и исправления.