Иеромонах Феодорит сравнил обращение к астрологам с отречением от веры

19 марта 2026, 17:10

Обращение к астрологам и экстрасенсам противоречит православному вероучению и может рассматриваться как отступление от веры. Об этом заявил иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с «Абзацем».





По словам священника, попытка узнать будущее с помощью оккультных практик свидетельствует о недоверии к Божественному промыслу. Он отметил, что с точки зрения православия такие действия фактически означают отказ от духовных основ.





«Фактически кажется, что [он] отступил от Бога. Потому что поход к астрологам, гадалкам – это отречение. Знаете, мы не доверяем Богу, поэтому идем узнавать у кого-то другого. По факту, если ты пошел к гадалкам, ты отказываешься от веры», — сказал священник.