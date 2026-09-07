«Беременная наполовину»: Психолог назвала главную опасность современности

07 сентября 2026, 15:03

Психолог Белкина: главной опасностью современности является избегание боли

Фото: istockphoto/ilona titova

Каждый из нас хотя бы раз попадал в состояние «между»: прежняя жизнь уже не радует, а новая пугает своей неопределенностью. Мы хватаемся за любые «обезболивающие» — работу, алкоголь, бесконечные курсы, здоровый образ жизни, лишь бы не чувствовать эту липкую пустоту.





Психолог Юлия Белкина в беседе с «Радио 1» объяснила, почему попытка «заглушить» кризис — это путь в никуда, и что на самом деле происходит с психикой, когда старые опоры рушатся.





«То, что увидено, уже не развидеть и нельзя быть "беременной наполовину". Если психика вошла в кризис, то это очередной период развития, и обратно развернуть процесс уже не получится», — сказала она.

«Нам из каждого утюга кричат о том, что боли быть не должно. Любого дискомфорта надо избегать. Если тебе больно — "срочно иди и заглуши", если ты грустный — "с тобой что-то не так". Вместо того чтобы довериться процессу, человек начинает делать всё возможное, чтобы "заморозить" изменения. Он пытается перепрыгнуть через стадию страха и неопределённости, чтобы сразу оказаться в "новой счастливой жизни". Однако новая жизнь требует оплаты — прожитой старой боли», — объяснила собеседница.