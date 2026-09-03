Психолог назвала главную причину осенней хандры

03 сентября 2026, 21:27

Психолог Куперштейн: осенняя хандра — это реальный тип депрессии

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

Семейный терапевт и клинический психолог Елена Куперштейн из «Цифровой клиники ВСК» сообщила, что осеннюю хандру часто вызывает сезонное аффективное расстройство. По её словам, это состояние возникает из-за сокращения светового дня.





В беседе с NEWS.ru специалист уточнила: сезонное аффективное расстройство — не выдумка и не лень, а реальный тип депрессии, который проявляется осенью и зимой, а весной или летом исчезает.

«Солнечный свет напрямую влияет на выработку серотонина — нейромедиатора, который отвечает за настроение, спокойствие и устойчивость к стрессу. Осенью день короче, небо чаще затянуто тучами, и мозг получает меньше световых сигналов. В результате уровень серотонина падает, и нам становится тревожнее, печальнее, сложнее радоваться», — пояснила психолог.