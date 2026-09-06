Психолог назвала необходимое для формирования привычки время

06 сентября 2026, 08:52

Психолог Орехова: Убеждение о формировании привычки за 21 день является мифом

Фото: iStock/Ralf Geithe

Психолог, кандидат экономических наук Милана Орехова назвала время, необходимое для формирования привычки. Об этом пишет KP.RU.