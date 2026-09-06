Психолог назвала необходимое для формирования привычки время
Психолог, кандидат экономических наук Милана Орехова назвала время, необходимое для формирования привычки. Об этом пишет KP.RU.
По словам специалиста, распространенное мнение о том, что привычка формируется за 21 день, является мифом. Он возник в прошлом веке благодаря наблюдениям пластического хирурга Максвелла Мальца, который заметил, что пациентам требуется около трех недель, чтобы привыкнуть к изменениям во внешности.
Современные научные исследования показывают, что процесс формирования привычки гораздо сложнее и дольше. Британские ученые утверждают, что в среднем на это уходит 66 дней. Однако, как подчеркнула эксперт, сроки могут варьироваться в зависимости от сложности привычки, регулярности ее повторения и образа жизни человека.
Психолог объяснила, что некоторые привычки, такие как выпивать стакан воды после завтрака, формируются легче, чем другие, например, регулярные занятия спортом или изменение режима питания. Кроме того, многие люди теряют мотивацию и отказываются от новых привычек, не достигнув ожидаемых результатов, что приводит к разочарованию.
Важную роль в формировании привычек играет окружающая среда, отметила Орехова. Если на кухне всегда есть коробка с печеньем, вероятность съесть сладкое увеличивается. С другой стороны, если кроссовки спрятаны в глубине шкафа, меньше шансов, что человек выйдет на тренировку. Этот принцип работает и в обратную сторону, добавила она.
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