Психолог Гардере предупредил о вреде долгих поездок на работу
Клинический психолог, доцент Нью-Йоркского колледжа Туро Джеффри Гардере заявил, что ежедневная дорога до офиса способна ухудшить самочувствие и снизить удовлетворенность жизнью. Об этом пишет РИА Новости.
По словам специалиста, долгие поездки сокращают время на сон, общение с близкими, спорт и восстановление. Человеку приходится тратить больше средств на бензин, парковку или общественный транспорт. Исследования показывают, что люди, проводящие в пути от часа в одну сторону, чаще жалуются на здоровье и реже находят возможность для отдыха. Постоянная спешка и нехватка свободного времени усиливают напряжение в повседневной жизни.
Сократить маршрут иногда помогает переезд ближе к работе. Однако жилье в удобных районах нередко стоит слишком дорого. Гардере привел в пример Манхэттен: покупка квартиры там может обойтись в несколько миллионов долларов, а аренда двухкомнатного жилья достигает около 5 тысяч долларов в месяц. В итоге работающему человеку приходится выбирать между расходами на жилье, временем в дороге и возможностью делать накопления. Такая нагрузка, по оценке психолога, способна со временем отразиться на здоровье.
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