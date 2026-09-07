Психолог Гардере предупредил о вреде долгих поездок на работу

07 сентября 2026, 07:58

Психолог Гардере: долгий путь на работу негативно сказывается на здоровье

Фото: iStock/Jose carlos Cerdeno

Клинический психолог, доцент Нью-Йоркского колледжа Туро Джеффри Гардере заявил, что ежедневная дорога до офиса способна ухудшить самочувствие и снизить удовлетворенность жизнью. Об этом пишет РИА Новости.