«Бешеный побочный эффект»: Трихолог назвала причины раннего облысения

01 июня 2026, 17:23

Трихолог Кохас: ранее облысение может быть из-за резкого похудения или гормонов

Россияне всё чаще начинают терять волосы в 20 лет. Специалисты связывают это с постоянным стрессом, недосыпом, выгоранием и нехваткой витаминов. По словам врачей, сильнее всего на состояние волос влияет хроническая нагрузка на нервную систему и наследственность.





Врач-трихолог Ольга Кохас в беседе с «Радио 1» заявила, что в 20 лет потерять волосы — это большой грех, потому что не включается ещё ген наследования.





«Это не андрогенетическая форма. И поэтому, если у тебя начинается выпадение волос, то многие эксперименты (розмариновое и кокосовое масло, чеснок), которые нам навязывают в интернете, могут сыграть плохую шутку», — сказала она.

«Первое, что нужно сделать — понять причину. Помочь сможет врач-трихолог. У девочек в основном диффузное выпадение волос, а у мальчиков андрогенное, то есть из-за тестостерона. Все отзывы и рекомендации в интернете пишут те, кто, как правило, продает, а не лечит», — объяснила врач.

«Если вас возьмет опытный доктор, то он сможет причину выпадения определить по типу волос. У кого-то есть уже сделанные анализы на руках, у кого-то есть анамнез и выявленные проблемы щитовидной железы, например. Кто-то резко похудел, и из-за этого побочный эффект бешеный», — пояснила Кохас.