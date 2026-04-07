Трихолог разрушила главный миф о мытье головы

07 апреля 2026, 12:48

Трихолог Сирмайс: мыть голову нужно в зависимости от типа кожи

Недавно в интернете завирусилась информация: если долго не мыть волосы, игнорируя их очевидную потребность в очищении, это может привести к необратимым последствиям — поседению и облысению. Многие восприняли это как руководство к действию, впав в крайности. Одни начали мыть голову по три раза в день, другие, наоборот, терпят до последнего, боясь «вымыть луковицы».





Кандидат медицинских наук, врач первой категории, врач-дерматовенеролог, трихолог, миколог, подолог, косметолог, дерматоонколог, доцент кафедры академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Наталия Сирмайс в беседе с «Радио 1» заявила, что паника преждевременна.





«Это на самом деле миф. То есть мыть волосы нужно по мере необходимости, у каждого она своя. Это не приводит к седине и облысению», — успокоила эксперт.

«Но это может способствовать задержке волос, и поэтому после мытья кажется, что волос выпадает больше, чем раньше», — уточнила Сирмайс.