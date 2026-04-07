Трихолог разрушила главный миф о мытье головы
Недавно в интернете завирусилась информация: если долго не мыть волосы, игнорируя их очевидную потребность в очищении, это может привести к необратимым последствиям — поседению и облысению. Многие восприняли это как руководство к действию, впав в крайности. Одни начали мыть голову по три раза в день, другие, наоборот, терпят до последнего, боясь «вымыть луковицы».
Кандидат медицинских наук, врач первой категории, врач-дерматовенеролог, трихолог, миколог, подолог, косметолог, дерматоонколог, доцент кафедры академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Наталия Сирмайс в беседе с «Радио 1» заявила, что паника преждевременна.
«Это на самом деле миф. То есть мыть волосы нужно по мере необходимости, у каждого она своя. Это не приводит к седине и облысению», — успокоила эксперт.
Если вы перешли на более редкое мытье или, наоборот, начали мыть голову после долгого перерыва, вы наверняка замечали на руках целые «пучки» волос. Это пугает не меньше, чем миф об облысении. Специалист объясняет этот эффект законами физики, а не болезнью.
«Но это может способствовать задержке волос, и поэтому после мытья кажется, что волос выпадает больше, чем раньше», — уточнила Сирмайс.
Отвечая на главный вопрос о том, как часто мыть волосы, собеседница ответила, что все зависит от типа кожи головы и степени её жирности. Обладателям жирной кожи мыть голову можно хоть каждый день. Обладателям сухой кожи достаточно мытья раз в 3–4 дня. Главное правило: волосы моют тогда, когда они грязные, а не когда «пора по расписанию».