«Редкое мытье и отсутствие стрижки»: Трихолог раскрыла привычки, портящие волосы

27 марта 2026, 10:11

Трихолог Галлямова: Некачественное питание и редкое мытье портят волосы

Неправильное питание, ношение тугих причесок и редкое мытье головы пагубно действуют на состояние волос. Об этом предупредила трихолог Юлия Галлямова.





Так, по словам эксперта, ухудшить состояние волос может несбалансированное питание. Недостаток железа и белка делает их тонкими и слабыми, а также провоцирует выпадение. Кроме того, плотные хвосты и пучки повреждают волосяные фолликулы и могут привести к частичному облысению.





«Многие недооценивают важность обычного расчесывания. Между тем это не просто уходовая процедура, а своего рода массаж кожи головы. Регулярное расчесывание улучшает микроциркуляцию крови, а значит, питание волосяных фолликулов. Это способствует более активному росту и улучшению качества волос», — отметила Галлямова в разговоре с «Известиями».