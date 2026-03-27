«Редкое мытье и отсутствие стрижки»: Трихолог раскрыла привычки, портящие волосы
Неправильное питание, ношение тугих причесок и редкое мытье головы пагубно действуют на состояние волос. Об этом предупредила трихолог Юлия Галлямова.
Так, по словам эксперта, ухудшить состояние волос может несбалансированное питание. Недостаток железа и белка делает их тонкими и слабыми, а также провоцирует выпадение. Кроме того, плотные хвосты и пучки повреждают волосяные фолликулы и могут привести к частичному облысению.
«Многие недооценивают важность обычного расчесывания. Между тем это не просто уходовая процедура, а своего рода массаж кожи головы. Регулярное расчесывание улучшает микроциркуляцию крови, а значит, питание волосяных фолликулов. Это способствует более активному росту и улучшению качества волос», — отметила Галлямова в разговоре с «Известиями».
Отказ от стрижки секущихся кончиков приведет к тому, что повреждение распространится по длине, что спровоцирует ломкость и потерю ухоженного вида, добавила эксперт. Также плохо влияет на состояние волос редкое мытье головы, поскольку остатки укладочных средств, кожного сала и загрязнений могут вызвать воспаление и ухудшить состояние фолликулов.
Галлямова добавила, что вред волосам наносят частое использование сухого шампуня, привычки спать в бигудях и часто трогать волосы или накручивать их на пальцы.