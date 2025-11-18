Трихолог раскрыла правила ухода за волосами зимой
Трихолог Кохас: в холод нельзя пользоваться лаком для волос
Зима — непростое время для волос. Низкие температуры и сухой воздух в отапливаемых помещениях лишают их влаги, делая ломкими и тусклыми. Как сохранить здоровье, силу и блеск волос в холодный сезон?
Врач-трихолог, основатель Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас в беседе с «Радио 1» заявила, что многие пытаются спасти прическу с помощью стайлинговых средств, но этого делать не стоит.
«Я бы рекомендовала лишний раз не использовать лак для волос, потому что мороз сам у волос забирает влагу. Они становятся более сухими, ломкими. Нарушается общая структура волосяного покрова», — сказала она.
По словам эксперта, лучше обратить внимание на микроклимат в помещении. В зимнее время требуется более частое увлажнение.
«Мыть голову нужно так же, как и летом. Главное — ориентироваться на собственные ощущения и тип кожи. Но нужно тщательно выбирать шампунь», — порекомендовала трихолог.
Отдельное внимание Кохас уделила общему здоровью организма. Она отметила, что прием антибиотиков и противовирусных средств, который учащается в сезон простуд, также влияет на состояние волос.