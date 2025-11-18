Достижения.рф

Трихолог раскрыла правила ухода за волосами зимой

Трихолог Кохас: в холод нельзя пользоваться лаком для волос
Фото: iStock/CentralITAlliance

Зима — непростое время для волос. Низкие температуры и сухой воздух в отапливаемых помещениях лишают их влаги, делая ломкими и тусклыми. Как сохранить здоровье, силу и блеск волос в холодный сезон?



Врач-трихолог, основатель Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас в беседе с «Радио 1» заявила, что многие пытаются спасти прическу с помощью стайлинговых средств, но этого делать не стоит.

«Я бы рекомендовала лишний раз не использовать лак для волос, потому что мороз сам у волос забирает влагу. Они становятся более сухими, ломкими. Нарушается общая структура волосяного покрова», — сказала она.

По словам эксперта, лучше обратить внимание на микроклимат в помещении. В зимнее время требуется более частое увлажнение.

«Мыть голову нужно так же, как и летом. Главное — ориентироваться на собственные ощущения и тип кожи. Но нужно тщательно выбирать шампунь», — порекомендовала трихолог.

Отдельное внимание Кохас уделила общему здоровью организма. Она отметила, что прием антибиотиков и противовирусных средств, который учащается в сезон простуд, также влияет на состояние волос.

Анастасия Панченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0