«Бешенство опасно для всех»: ветеринар рассказал, можно ли трогать ежей и белок в парках
Посетители парка Толстого в Химках заметили ежа, который спокойно гулял по газонам и совершенно не боялся людей. Милый лесной гость быстро стал героем видео, однако специалисты напоминают: за безобидной внешностью дикого животного могут скрываться реальные риски. Стоит ли гладить ежей и белок, если они сами подходят к человеку? Можно ли забирать их домой или подкармливать? И правда ли, что бешенство грозит не только лисам и бродячим собакам?
Ветеринар Евгений Цыплёнков рассказал в эфире «Радио 1», что бешенством могут заражаться все теплокровные животные, а ежи действительно относятся к числу природных носителей вируса. Сейчас в природе подрастает молодое поколение ежей, которое активно осваивает новые территории, поэтому их всё чаще можно встретить в парках, лесах и на дачных участках.
Специалист отметил, что само по себе появление ежа рядом с человеком не должно вызывать панику, однако любое дикое животное с нехарактерным поведением требует осторожности.
«Бешенство, в принципе, опасно для всех теплокровных. Циркуляция этого заболевания происходит за счёт того, что кто-то кого-то постоянно кусает. То есть вирус бешенства переходит через слюну в ранку», — пояснил специалист.
Эксперт пояснил, что, вопреки распространённому мнению, укол иглами ежа практически не представляет опасности с точки зрения заражения бешенством. Он объяснил, что животное не может облизывать собственные иглы, поэтому вероятность попадания на них заражённой слюны крайне мала. Гораздо серьёзнее ситуация обстоит в том случае, если дикое животное укусило человека, особенно если оно не проявляло естественной осторожности и само подошло к людям.
По словам ветеринара, сегодня не стоит пытаться «спасать» одиноких ежей или бельчат. Молодые животные просто исследуют окружающую территорию и не нуждаются в помощи человека. Более того, белки могут довольно болезненно кусаться, а любое вмешательство в жизнь диких животных лишь создаёт дополнительные риски как для людей, так и для самих зверей. Специалист подчеркнул, что лучше всего просто наблюдать за ними со стороны.
Однако, если животное всё-таки укусило человека, действовать нужно без промедления:
«Срочно к врачу. Делаются прививки от бешенства, которые успевают наработать иммунитет, и пока вирус доберётся до места, этот иммунитет его успевает убить. Поэтому, чем раньше делается прививка от бешенства, тем безопаснее для человека».
Ветеринар также обратил внимание, что бешенством могут болеть не только млекопитающие вроде ежей, лис или летучих мышей, но и птицы, хотя подобные случаи встречаются значительно реже. При этом специалист подчеркнул, что в России действует система профилактики заболевания: домашних животных вакцинируют, а для диких хищников в лесах раскладывают специальные приманки с вакциной.
Тем не менее главным правилом остаётся осторожность: если дикое животное ведёт себя необычно, не боится людей или проявляет агрессию, к нему нельзя приближаться. А детям, которым хочется поближе познакомиться с животными, лучше посещать контактные зоопарки, где все питомцы проходят обязательную вакцинацию и находятся под ветеринарным контролем.