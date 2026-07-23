«Бешенство опасно для всех»: ветеринар рассказал, можно ли трогать ежей и белок в парках

23 июля 2026, 14:34

Ветеринар Цыплёнков: бешенством могут заразиться все теплокровные животные

Фото: iStock/Kseniia Ivanova

Посетители парка Толстого в Химках заметили ежа, который спокойно гулял по газонам и совершенно не боялся людей. Милый лесной гость быстро стал героем видео, однако специалисты напоминают: за безобидной внешностью дикого животного могут скрываться реальные риски. Стоит ли гладить ежей и белок, если они сами подходят к человеку? Можно ли забирать их домой или подкармливать? И правда ли, что бешенство грозит не только лисам и бродячим собакам?





Ветеринар Евгений Цыплёнков рассказал в эфире «Радио 1», что бешенством могут заражаться все теплокровные животные, а ежи действительно относятся к числу природных носителей вируса. Сейчас в природе подрастает молодое поколение ежей, которое активно осваивает новые территории, поэтому их всё чаще можно встретить в парках, лесах и на дачных участках.



Специалист отметил, что само по себе появление ежа рядом с человеком не должно вызывать панику, однако любое дикое животное с нехарактерным поведением требует осторожности.





«Бешенство, в принципе, опасно для всех теплокровных. Циркуляция этого заболевания происходит за счёт того, что кто-то кого-то постоянно кусает. То есть вирус бешенства переходит через слюну в ранку», — пояснил специалист.

Фото: iStock/mariusz_prusaczyk

«Срочно к врачу. Делаются прививки от бешенства, которые успевают наработать иммунитет, и пока вирус доберётся до места, этот иммунитет его успевает убить. Поэтому, чем раньше делается прививка от бешенства, тем безопаснее для человека».