«Не стоит делать вывод»: Кинолог развеял популярный миф о кошках и собаках

17 июля 2026, 11:31

Кинолог Голубев: личность хозяина лишь немного сказывается на собаке

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Достаточно часто в своей практике кинологи сталкиваются с утверждениями, что собаки – это домашние животные для экстравертов либо людей, которые склонны требовать больше внимания к себе, нежели делиться им. В основе такого мнения – тот факт, что собака – существо абсолютно преданное. Другое дело – коты, которые более независимы, и их любовь ещё нужно заслужить. Иногда такие рассуждения даже становятся преградой на пути к приобретению щенка или котенка. Но есть ли под этим стереотипом реальная научная основа? Или это просто устоявшийся миф?





Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что опираться лишь на такие упрощённые представления при выборе собаки не стоит.





«Лично у меня дома живут не только собаки, но и кошки. И таких примеров в мире множество. Исходя из логики, получается, что определить черты личности у таких владельцев – дело не из лёгких. Характер, личность человека могут играть определенную роль, но точно не решающую. Куда важнее – именно совокупность факторов: это и образ жизни человека, и его готовность уделять время воспитанию собаки, и размер семьи, и многое другое», – сказал он.

Стереотип vs Наука

Характер питомца также имеет значение

Обоснование кинологов