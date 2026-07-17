«Не стоит делать вывод»: Кинолог развеял популярный миф о кошках и собаках
Достаточно часто в своей практике кинологи сталкиваются с утверждениями, что собаки – это домашние животные для экстравертов либо людей, которые склонны требовать больше внимания к себе, нежели делиться им. В основе такого мнения – тот факт, что собака – существо абсолютно преданное. Другое дело – коты, которые более независимы, и их любовь ещё нужно заслужить. Иногда такие рассуждения даже становятся преградой на пути к приобретению щенка или котенка. Но есть ли под этим стереотипом реальная научная основа? Или это просто устоявшийся миф?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что опираться лишь на такие упрощённые представления при выборе собаки не стоит.
«Лично у меня дома живут не только собаки, но и кошки. И таких примеров в мире множество. Исходя из логики, получается, что определить черты личности у таких владельцев – дело не из лёгких. Характер, личность человека могут играть определенную роль, но точно не решающую. Куда важнее – именно совокупность факторов: это и образ жизни человека, и его готовность уделять время воспитанию собаки, и размер семьи, и многое другое», – сказал он.
Стереотип vs НаукаСтереотип, что собачники «хотят любви», а кошатники «любят дарить», безусловно, кажется слишком упрощённым даже на первый взгляд. Но что говорят научные данные? Существует исследование, которое подтвердило следующее: владельцы собак действительно демонстрируют устойчивость к стрессам, а вот владельцы кошек часто проявляют невротизм. Вопреки ожиданиям исследователей, значимых различий по другим личностным характеристикам между владельцами собак и кошек обнаружено не было.
Эта работа ценна также тем, что в ней проводится подробный источниковый анализ ранее проведенных исследований на эту тему. Результаты предшествующих работ были противоречивыми: в одном случае выявили связь, что владельцы домашних животных в принципе более добросовестны и экстравертны, в другом – особых различий в личностных характеристиках обнаружено не было.
Характер питомца также имеет значениеИнтересно и другое исследование, которое рассмотрело тревожный и избегающий типы привязанности у владельцев домашних животных. Оказалось, что оба типа в равной степени свойственны владельцам и собак, и кошек. Кроме того, нельзя исключать и характеристики самого животного. Очень часто проекции «любит дарить» и «любит получать» возникают скорее как реакция на нежелательное поведение или необщительность самого питомца. Впрочем, возможно и обратное влияние: например, владелец с избегающим типом может меньше социализировать питомца, и тот становится менее общительным.
Обоснование кинологовНо всё же ключевым вопросом остаётся: влияет ли больше питомец на личность хозяина, или же люди с определённым складом характера просто выбирают подходящее им животное? Иными словами, может ли человек, предрасположенный к устойчивости, интуитивно тяготеть к собакам, а человек с более высоким нейротизмом – к кошкам?
Кинологи склоняются ко второму варианту. Более того, специалисты уверены, что за выбором не просто собаки, а даже конкретной породы, стоит принцип ответственного владения. Далеко не каждому человеку подойдёт, скажем, активная пастушья собака. Как и спокойный флегматичный пёс не очень впишется в семью с активным образом жизни. Выбирать будущего питомца, исходя из самых разных факторов образа жизни, жилищных условий, финансовых возможностей, размера семьи, возраста хозяина и, конечно же, характера – это нормально и очень даже правильно.
Именно поэтому сложившиеся стереотипы об определенных чертах собачников и кошатников – возможная правда, но лишь отчасти. Кинологи призывают не упрощать их и не сводить всё лишь к установкам, что собачники ищут любви, а кошатники эту любовь отдают. За выбором питомца стоит множество факторов, но все они в конечном итоге действительно нередко приводят к тому, что хозяин и его питомец оказываются весьма схожи друг с другом.