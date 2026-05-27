Россиянка заразилась бешенством от своей собаки и не выжила
Жительница Омской области не выжила после того, как заразилась бешенством от собственной собаки. Об этом сообщает местный портал NGS55.ru, ссылаясь на региональный минздрав.
Трагедия произошла в Тюкалинском районе. Все началось с того, что питомец женщины подрался с дворовым псом. Вскоре домашнее животное погибло, но перед этим успело укусить хозяйку.
Однако омичка не стала обращаться к врачам. Позже ее самочувствие ухудшилось, и через некоторое время она скончалась.
Ранее заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина назвала основные симптомы заражения человека бешенством.
