Россиянам рассказали, как животные помогают снизить боль и давление без таблеток
Доцент Кочетков: терапия с животными дополняет лечение, но не заменяет таблетки
Доцент факультета социальной психологии МГППУ Никита Кочетков отметил, что терапия с участием животных способна сократить потребность пациентов в лекарственных препаратах.
В беседе с RT специалист уточнил, что анималотерапия не выступает полноценной заменой медикаментозному лечению.
«Она может сгладить, например, переживание боли. То есть эта терапия воздействует не на источник боли, а на её восприятие. То же самое можно сказать о давлении: анималотерапия может до некоторых пределов снижать давление без медикаментов, но не убрать причину, по которой оно повышается», — объяснил Кочетков.Эксперт подчеркнул, что анималотерапия не является самостоятельным лечебным методом. Как правило, специалисты включают её в комплексную терапию в качестве дополнения к основным процедурам.