Россиянам рассказали, как животные помогают снизить боль и давление без таблеток

27 июня 2026, 18:13

Доцент Кочетков: терапия с животными дополняет лечение, но не заменяет таблетки

Фото: Istock/corners74

Доцент факультета социальной психологии МГППУ Никита Кочетков отметил, что терапия с участием животных способна сократить потребность пациентов в лекарственных препаратах.





В беседе с RT специалист уточнил, что анималотерапия не выступает полноценной заменой медикаментозному лечению.

«Она может сгладить, например, переживание боли. То есть эта терапия воздействует не на источник боли, а на её восприятие. То же самое можно сказать о давлении: анималотерапия может до некоторых пределов снижать давление без медикаментов, но не убрать причину, по которой оно повышается», — объяснил Кочетков.