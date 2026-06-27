Достижения.рф

Россиянам рассказали, как животные помогают снизить боль и давление без таблеток

Доцент Кочетков: терапия с животными дополняет лечение, но не заменяет таблетки
Фото: Istock/corners74

Доцент факультета социальной психологии МГППУ Никита Кочетков отметил, что терапия с участием животных способна сократить потребность пациентов в лекарственных препаратах.



В беседе с RT специалист уточнил, что анималотерапия не выступает полноценной заменой медикаментозному лечению.

«Она может сгладить, например, переживание боли. То есть эта терапия воздействует не на источник боли, а на её восприятие. То же самое можно сказать о давлении: анималотерапия может до некоторых пределов снижать давление без медикаментов, но не убрать причину, по которой оно повышается», — объяснил Кочетков.
Эксперт подчеркнул, что анималотерапия не является самостоятельным лечебным методом. Как правило, специалисты включают её в комплексную терапию в качестве дополнения к основным процедурам.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0