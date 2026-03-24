«Бесполезно лечить таблетками»: Стало известно, как распознать диабет до визита к врачу

Нутрициолог Панова: темные локти и подмышки могут быть признаком диабета
Фото: iStock/Maya23K

Диабет второго типа долгое время может никак не проявлять себя, но организм все это время посылает сигналы. Мы привыкли списывать усталость на стресс, сухость кожи — на неподходящий крем, а ухудшение зрения — на возраст.



Нутрициолог Ольга Панова в беседе с «Радио 1» заявила, что стоит при подозрениях обратить внимание на две ключевые зоны.

«Обратите внимание на локти и на подмышки. Если они у вас темного цвета — это может быть признаком диабета. Имеет смысл пройти обследование и присмотреться к своему здоровью внимательнее», — предупредила она.

По словам эксперта, еще один яркий симптом, который нельзя игнорировать — постоянная жажда.

«Если вы постоянно хотите пить, ночью просыпаетесь из-за этого, то нужно обратить пристальное внимание. Посмотрите, насколько у вас действительно есть диабет второго типа или нет», — добавила Панова.

Нутрициолог напомнила, что диабет бьет по качеству жизни: страдает зрение, человек быстро утомляется, появляются проблемы со сном. И если пытаться лечить эти симптомы только кремами или таблетками от усталости, не убирая причину, результат будет нулевым.

Анастасия Панченко

