«Синдром хомячка»: Врач объяснила, как перекусы влияют на развитие диабета

24 марта 2026, 16:50

Врач Панова: постоянные перекусы повышают сахар в организме

Сахарный диабет второго типа стремительно молодеет. Если раньше его называли болезнью людей за сорок, то сегодня диагноз все чаще ставят даже девятилетним детям. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что диабет может превратиться в эпидемию. В чем же причина?





Нутрициолог Ольга Панова в беседе с «Радио 1» заявила, что главная проблема современного человека — это так называемый «синдром хомячка».





«Мы едим не тогда, когда голодны, а постоянно, превращая приемы пищи в фоновый процесс. Мы постоянно что-то жуем, повышается сахар, клетки перестают реагировать на инсулин. Они не пускают глюкозу, и энергии нет», — предупредила эксперт.

«Если раньше диабет второго типа выявляли у людей старше 40 лет, то сейчас даже у детей. Мы меньше двигаемся, больше едим. Дети приходят со школы и рассказывают, как у них проходят праздники. В чатах родители пишут: "Давайте головоломку вместо сладостей", — но все равно все приносят сладкое», — делится Панова.