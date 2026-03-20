Голикову обеспокоили показатели по сахарному диабету за 2025 год, речь о возможной эпидемии
Показатели по сахарному диабету в 2025 году вызывают серьезную обеспокоенность, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора. По ее словам, заболевание рискует приобрести масштабы эпидемии.
Голикова отметила, что одной из ключевых причин остается характер питания населения и сложившиеся пищевые привычки. Ранее, в октябре, замминистра здравоохранения Евгений Камкин сообщал, что в России с сахарным диабетом живут около шести миллионов человек, и это число продолжает увеличиваться ежегодно. Он подчеркивал, что такая динамика наблюдается во всем мире.
В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко предупреждал — если россияне не изменят образ жизни и отношение к своему здоровью, то к 2030 году избыточная масса тела может быть уже у каждого второго взрослого. Это, в том числе, значительно повышает риск развития сахарного диабета.
Врач рассказала, почему диабет молодеет и как защитить детей.
Читайте также: