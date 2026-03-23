«Тест на риск»: Эндокринолог раскрыла неочевидный способ выявить диабет
Эндокринолог Павлова: простейший способ заподозрить диабет — измерить талию
Сахарный диабет второго типа годами развивается бессимптомно.
Доктор медицинских наук Зухра Павлова в беседе с «Радио 1» рассказала, как вовремя распознать угрозу и почему диспансеризация должна стать привычкой.
«Коварство диабета в том, что он даёт о себе знать, когда уже поздно, когда 10 лет развиваются осложнения. Сухость во рту, ночные позывы — это уже точка отсчёта, когда много нарушений необратимы», — сказала она.
По словам эксперта, простейший способ заподозрить неладное — измерить талию. Этот показатель информативнее индекса массы тела.
«Если вы мужчина, и талия больше 94 см, если женщина — больше 80 см — это очень высок риск углеводных нарушений. Это должно нацелить вас на обследование», — посоветовала Павлова.
Она призвала не пренебрегать диспансеризацией, сравнив заботу о здоровье с обслуживанием автомобиля.