«Бессознательное поедание»: Психолог рассказала, как еда управляет эмоциями

02 февраля 2026, 13:54

Психолог Сальникова: еда успокаивает вестибулярную систему и регулирует стресс

Фото: iStock/nicoletaionescu

Вы когда-нибудь задумывались, что общее правило «ешь полезное и занимайся спортом» — это не просто лозунг? На самом деле, это прямая инструкция к управлению своим психологическим состоянием. Связь между тем, что у нас на тарелке, и тем, что у нас в голове, — научный факт.





Семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что еда выступает в качестве дирижера гормонов и эмоций.





«Еда на 80% влияет на наше гормональное состояние, которое отражается потом в психическом и психологическом состояниях. Это и есть связь. Нагляднее всего это видно на детях: классический «набор праздника» — пицца, сладкий сок, фрукты и торт — запускает в неокрепшем организме настоящую гормональную бурю. Резкий скачок глюкозы и выброс инсулина приводят к гиперактивности, которую сменяют капризы и усталость», — сказала она.

«Обратная связь еще интереснее: наше психическое состояние активно диктует гастрономические желания. Когда люди стрессуют, им не всегда хочется сладкого. Некоторым хочется, например, соленого или острого», — отмечает специалист.

«Это успокаивает нашу вестибулярную систему. Такая привычка уходит корнями в глубокое детство, еще до нашего рождения. В утробе матери ребенок сосет палец, чтобы самоурегулироваться. У взрослого ту же роль выполняет жвачка или бессознательное поедание снеков», — резюмировала психолог.