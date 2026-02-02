Врач рассказала, кому нельзя есть морковь
Врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик в беседе с РИА Новости рассказала, кому нельзя есть морковь.
Морковь не рекомендуется употреблять в пищу при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как язва, гастрит и энтерит. Этот овощ содержит грубую клетчатку и кислоты, которые могут раздражать слизистую оболочку, объяснила Чистик.
По её мнению, морковь также следует исключить из рациона при мочекаменной болезни, проблемах с печенью, панкреатите, диабете и аллергии.
