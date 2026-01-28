«Не сладкая болезнь»: Врач рассказала, почему диабет молодеет и как защитить детей

28 января 2026, 18:37

Врач Мкртычева: диабет развивается не от сладкого, а на фоне лишнего веса

оригинал Фото: iStock/mediaphotos

В рамках недели профилактики неинфекционных заболеваний Минздрав обращает особое внимание на сахарный диабет. Эта болезнь всё чаще встречается у детей и подростков. В чём причина и как защитить самого дорогого человека?





Детский эндокринолог Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области Джульетта Мкртычева в беседе с «Радио 1» заявила, что образ жизни людей в современном мире становится менее подвижным, а питание несбалансированным. Это напрямую влияет на рост числа случаев детского диабета.





Всё начинается в семье. Основа — это не строгие диеты, которые вредны для детской психики, а формирование правильных и здоровых привычек дома. Можно использовать простой и наглядный «метод тарелки»: половину порции должны занимать овощи, четверть — белок (мясо, рыба), и ещё четверть — полезные углеводы (гарнир). Важно не запрещать сладости, а учить ребёнка мере: не целая плитка шоколада, а один кусочек», — сказала она.

«Диабет развивается не от сладкого, а именно на фоне лишнего веса и малоподвижного образа жизни. Сладости — лишь один из факторов, ведущих к ожирению», — резюмировала Мкртычева.