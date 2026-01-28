«Сжечь слизистую»: Врач раскритиковала всем известные народные методы лечения ОРВИ

28 января 2026, 17:30

Врач Лапа: перекись в носу может разъесть слизистую, а пар от картошки — обжечь

Фото: iStock/Nataliia Samoilova

Чеснок на груди в киндер-сюрпризе, ингаляции над кастрюлей с вареным картофелем, парение ног в тазу, перекись водорода в носу — все эти народные методы лечения имеют большую армию поклонников. Работают ли они на самом деле?





Врач-терапевт, аллерголог, иммунолог Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что все эти методы берут корни в интернете.





«Это всё печально, потому что, например, перекись — сильный окислитель, она может сжечь слизистую. Это не просто варварство, а издевательство над организмом. Это опасно для жизни», — сказала она.

«С картошкой та же самая история. Она не лечит, а порой даже наносит ожоги. Вирусам пар от картошки не помешает, а наоборот — тепло разогреет микроциркуляцию. Если развивается бактериальная инфекция, то она только усилится и быстрее опустится в лёгкие», — прокомментировала Лапа.

«Парить ноги в тазике с горчицей или солью хорошо, когда вы переохладились. Это может помочь работе иммунной системы, улучшить микроциркуляцию кровеносной системы. Но при болезни такое категорически запрещено», — резюмировала Лапа.