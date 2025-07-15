«Бьет даже в зонтик»: Спасатель рассказал, как избежать удара молнии

15 июля 2025, 16:22

Спасатель Халилов: молния может ударить даже в зонтик

Фото: istockphoto/Yury_Dmitrienko

В Забайкалье женщина во время непогоды вышла на улицу с электронной сигаретой, в которую попала молния, и скончалась. По словам очевидцев, это произошло моментально.





Организатор курсов выживания, аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов в беседе с «Радио 1» сообщил, что любые металлические предметы, которые создают электро-магнитные волны, усиливают вероятность попадания молний.





«Полностью гарантий нет никаких: и в лесу небезопасно, и в воде опасность есть, и даже в городе, хоть столько зданий. Часто молнии бьют в людей. Металлические предметы, предметы, которые электро-магнитные волны создают, телефоны – это все усиливает вероятность попадания молний», — сказал эксперт.

«Если погода портится, нужно быстрее найти укрытие: торговый центр, магазин, фундаментальные здания, метро, автомобиль. Даже если молния попадет в автомобиль, человек будет изолирован, как в капсуле. До него не достанет. Когда мы видим людей, которые прячутся под высокие деревья, тоже риск: бывают случаи, когда молния прямя в дерево попадает и людей складывает. Это же было недавно в парке «Патриот», где несколько человек получили повреждения с печальными последствиями. На открытых пространствах нельзя находиться, под большими деревьями нельзя, нежелательно использовать телефоны», — предостерег Эдуард Халилов.

«Есть случаи, когда молния попадает прямо в зонтик, это тоже приемник. Как в горах, когда альпинисты поднимают палки на вершине, и молния в них бьет. Поэтому задача – не оставаться на улице в непогоду. Лучше переждать. Она, как быстро приходит, так и уходит быстро. Нужно себя уберечь от лишнего риска», — заключил эксперт.