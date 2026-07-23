Молния поразила ракету после взлёта с космодрома в Китае
В Китае во время запуска с космодрома Сичан в ракету «Чанчжэн‑3B» ударила молния. Разряд поразил носитель практически сразу после старта, информирует Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Как сообщают местные СМИ, оборудование космического корабля не пострадало. Сама миссия по выведению на орбиту спутника Tianlian‑2‑06 завершилась успешно.
Подобные инциденты случались и раньше. Без серьёзных последствий молния попадала в ракеты «Сатурн‑V» и «Союз‑2».
Ранее американские астронавты облетели на космическом корабле Orion Луну и вернулись на Землю. Во время своей миссии они установили рекород, державшийся 55 лет.
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