Достижения.рф

Молния поразила ракету после взлёта с космодрома в Китае

Фото: iStock/Yury_Dmitrienko

В Китае во время запуска с космодрома Сичан в ракету «Чанчжэн‑3B» ударила молния. Разряд поразил носитель практически сразу после старта, информирует Телеграм-канал «Осторожно, новости».



Как сообщают местные СМИ, оборудование космического корабля не пострадало. Сама миссия по выведению на орбиту спутника Tianlian‑2‑06 завершилась успешно.

Подобные инциденты случались и раньше. Без серьёзных последствий молния попадала в ракеты «Сатурн‑V» и «Союз‑2».

Ранее американские астронавты облетели на космическом корабле Orion Луну и вернулись на Землю. Во время своей миссии они установили рекород, державшийся 55 лет.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0