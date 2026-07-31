В Свердловской области молния ударила в несколько машин на АЗС

31 июля 2026, 13:20

Фото: Istock/mishooo

В Свердловской области молния ударила в несколько автомобилей, водители которых ожидали своей очереди на автозаправку. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.





Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как от удара возникло огненное облако — оно поднялось выше стоящего рядом частного дома.



В комментариях к ролику один из пользователей написал, что электрический разряд пришёлся на высоковольтный столб, который находится в непосредственной близости от дороги.

«Молния ударила по очереди на заправку в Серове — под разряд попали сразу несколько машин», — отмечается в публикации.