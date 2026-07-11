Молния ударила в двух мужчин на юге Москвы
Молния ударила в двух мужчин на юге Москвы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
Инцидент произошел во время футбольного матча на стадионе «Труд». В этот момент болельщики находились рядом с трибуной. В момент электрического разряда оба зрителя потеряли сознание. Сейчас пострадавших осматривают медики, их состояние выясняется.
Ранее сообщалось, что молния убила 28-летнего футболиста во время матча в Малайзии. От электрического разряда также пострадали другой игрок и арбитр, они потеряли сознание, но остались живы.
Врачи уточнили, что у умершего мужчины были многочисленные ожоги. Это натолкнуло их на мысль, что основной удар пришелся именно в него.
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