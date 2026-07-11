11 июля 2026, 18:06

Двое мужчин пострадали от удара молнии на стадионе «Труд» в Москве

Фото: iStock/Maksym Isachenko

Молния ударила в двух мужчин на юге Москвы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.