«Без кукольной правильности»: Стилист раскрыла главные секреты трендов осени 2026

14 августа 2026, 12:42

Стилист Скороходова: главный секрет тренда осени 2026 — «неправильность»

Фото: Istock/AnnaZhuk

В моде наступает время парадоксов. Осень 2026 бросает вызов привычной логике: теперь, чтобы выглядеть актуально, не нужно стремиться к идеальной картинке. Напротив, мода призывает к смелости и поиску собственного «я», превращая классику в поле для дерзких экспериментов.





Стилист, дизайнер одежды и аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что главный стилистический прием сезона — работа на контрасте.





«Собранная женственность и нарочитая небрежность — трендовые силуэты. Если прошлые сезоны призывали нас раствориться в оверсайзе, то осень 2026 требует вернуться к фигуре. Однако это не строгий минимализм 90-х, а гораздо более сложная конструкция», — сказала она.

Ключевые фасоны сезона:

Жакеты с гипертрофированной линией плеч и подчеркнутой талией: это современный пауэр-дрессинг, но без кукольной правильности. Плечи могут быть расширены за счет рукавов-буфов, а талия — утянута поясом.

это современный пауэр-дрессинг, но без кукольной правильности. Плечи могут быть расширены за счет рукавов-буфов, а талия — утянута поясом. Укороченные жакеты и баски: они возвращаются, чтобы создать ту самую игру с пропорциями, которая сделает образ запоминающимся.

«Например, классический жакет с идеальной посадкой по фигуре может иметь непропорционально длинные рукава, закрывающие кисти, или быть дополненным массивными накладными карманами. Классический гардероб, который мы привыкли считать базовым, получает абсолютно новое прочтение на подиумах. Он становится более собранным, женственным, но при этом сохраняет дерзкую нотку», — добавила собеседница.