Звёздный стилист раскрыл самый дорогой и актуальный принт на одежде

29 июля 2026, 15:38

Стилист Очилов: тигриный принт все еще остается в моде

Фото: iStock/Dima Berlin

Тигровый принт продолжает оставаться одним из актуальных трендов в одежде и не теряет популярности в текущем году. Таким мнением в беседе с «Абзацем» поделился звездный стилист Анвар Очилов.