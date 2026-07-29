Звёздный стилист раскрыл самый дорогой и актуальный принт на одежде
Тигровый принт продолжает оставаться одним из актуальных трендов в одежде и не теряет популярности в текущем году. Таким мнением в беседе с «Абзацем» поделился звездный стилист Анвар Очилов.
По словам эксперта, анималистичный узор давно стал классикой моды и одинаково хорошо подходит как женщинам, так и мужчинам. Очилов отметил, что тигровый принт на протяжении многих лет появлялся в коллекциях ведущих мировых дизайнеров, в том числе модного дома Versace, а также неоднократно использовался другими кутюрье.
Стилист подчеркнул, что строгих правил при составлении образов с таким принтом нет. По его словам, тигровый рисунок гармонично сочетается с красной и черной обувью — от туфель и босоножек до кроссовок, а также с однотонными платьями в этих цветах.
Кроме того, Очилов рекомендовал комбинировать рубашки и блузки с тигровыми брюками или колготками. При создании подобных образов не стоит ограничивать себя жесткими рамками, поскольку анималистичный принт допускает самые разные сочетания.
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