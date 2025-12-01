«Без паники»: Психолог объяснила, как пережить предновогоднюю суету и встретить праздник счастливым

01 декабря 2025, 17:37

Психолог Сальникова: необязательно заканчивать все дела до 31 декабря

Фото: iStock/nicoletaionescu

Декабрь — время волшебства, но для многих оно омрачено стрессом и вечной гонкой с дедлайнами. Каждый год мы сталкиваемся с одной и той же проблемой: в декабре на нас обрушивается лавина дел. Рабочие отчёты, детские утренники, покупка подарков, планирование праздничного стола и поездок — всё это нужно успеть до 31 декабря. Итог — недосып, усталость и раздражение вместо ожидания чуда.





Семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» посоветовала начать готовиться заранее и пересмотреть своё отношение к «обязательным» делам.





«Секрет спокойного декабря — в разумном планировании и пересмотре приоритетов. Главный совет — не откладывать всё на последние 10 дней года. Уже сейчас можно сделать многое, что сэкономит вам время, нервы и деньги. Например, уже точно можно вполне заказывать подарки любимым людям. Делать это сейчас, а не в последние дни, когда в магазинах очереди, а доставка задерживается», — сказала она.

«Ключ к спокойствию — понять, что не все задачи имеют срок «до 31 декабря. Есть "жесткие" дедлайны, которые перенести нельзя, а есть "гибкие" — наши внутренние установки. Некоторые задачи можно перенести на начало января, например, написать список желаний и целей», — объяснила она.

«Часто мы сами создаём себе искусственный цейтнот. 31 декабря — это всего лишь дата. Стремление обязательно закрыть все личные задачи до боя курантов сужает наши возможности и создаёт ненужное давление. Позвольте себе входить в новый год постепенно. Часть планов можно реализовать в январе, когда закончатся праздники, и вы будете спокойными и отдохнувшими. Это и есть практика осознанного и расширенного мышления», — резюмировала Сальникова.