Психолог объяснила, как избавиться от стресса за 5 минут

Психолог Аванесян: избавиться от стресса за 5 минут поможет осознанное дыхание
В современном мире мы каждый день сталкиваемся с трудностями, которые вызывают внутреннюю тревогу и стресс. Такое состояние зачастую становится хроническим и не дает воспринимать окружающий мир в красивых и приятных оттенках.
Психолог, психотерапевт Ольга Аванесян в беседе с «Радио 1» рассказала, как снизить стресс за пять минут.
«Тут поможет практика осознанного дыхания — это простое и действенное упражнение поможет вернуть спокойствие», — пояснила она.
Пошаговая инструкция:
- Найдите тихое место, сядьте удобно;
- Закройте глаза или сосредоточьтесь на чем-то в окружающей среде;
- Сделайте глубокий вдох через нос на счет четыре;
- Задержите дыхание на счет четыре;
- Медленно выдохните через рот на счет четыре;
- Повторяйте цикл пять-десять минут, сосредоточившись на ощущениях — как воздух входит и выходит, как ощущаете свое тело.
По словам эксперта, это упражнение помогает активировать парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление. Оно уменьшает уровень кортизола (гормона стресса) и возвращает ваше состояние в баланс.