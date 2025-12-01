Достижения.рф

Психолог объяснила, как избавиться от стресса за 5 минут

В современном мире мы каждый день сталкиваемся с трудностями, которые вызывают внутреннюю тревогу и стресс. Такое состояние зачастую становится хроническим и не дает воспринимать окружающий мир в красивых и приятных оттенках.



Психолог, психотерапевт Ольга Аванесян в беседе с «Радио 1» рассказала, как снизить стресс за пять минут.

«Тут поможет практика осознанного дыхания — это простое и действенное упражнение поможет вернуть спокойствие», — пояснила она.

Пошаговая инструкция:

  • Найдите тихое место, сядьте удобно;
  • Закройте глаза или сосредоточьтесь на чем-то в окружающей среде;
  • Сделайте глубокий вдох через нос на счет четыре;
  • Задержите дыхание на счет четыре;
  • Медленно выдохните через рот на счет четыре;
  • Повторяйте цикл пять-десять минут, сосредоточившись на ощущениях — как воздух входит и выходит, как ощущаете свое тело.

По словам эксперта, это упражнение помогает активировать парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление. Оно уменьшает уровень кортизола (гормона стресса) и возвращает ваше состояние в баланс.

