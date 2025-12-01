Психолог раскрыл, бывает ли депрессия у мужчин

01 декабря 2025, 14:59

Психолог Лунюшин: мужчины часто скрываю депрессию

Фото: iStock/sqback

Депрессия может возникать вне зависимости от пола. Об этом рассказал психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.





По словам эксперта, мужчины часто скрывают наличие депрессии из-за необходимости быть сильным, из-за чего эмоциональное состояние ухудшается ещё сильнее.





«Депрессия есть и у мужчин, и у женщин. В принципе, она есть и в Африке, и в других уголках мира. Разве что поведение мужчин и женщин отличается, но сама суть болезни — одинаковая», — отметил Лунюшин в разговоре с RuNews24.ru.

«Мужская депрессия — это не миф и не исключение. Она так же страшная и тяжелая, как и у женщин, и требует профессионального подхода. Важно своевременно обращаться за помощью, чтобы не запустить болезнь и не усложнить ситуацию», — заключил специалист.