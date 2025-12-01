Психолог раскрыл, бывает ли депрессия у мужчин
Психолог Лунюшин: мужчины часто скрываю депрессию
Депрессия может возникать вне зависимости от пола. Об этом рассказал психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.
По словам эксперта, мужчины часто скрывают наличие депрессии из-за необходимости быть сильным, из-за чего эмоциональное состояние ухудшается ещё сильнее.
«Депрессия есть и у мужчин, и у женщин. В принципе, она есть и в Африке, и в других уголках мира. Разве что поведение мужчин и женщин отличается, но сама суть болезни — одинаковая», — отметил Лунюшин в разговоре с RuNews24.ru.Психолог выделил несколько шагов борьбы с депрессией. Для начала необходимо сделать МРТ головы и шеи, а также проверить работу щитовидной железы. Далее можно обратиться к специалисту для назначения медикаментозного лечения, однако после курса препаратов симптомы могут вернуться.
Лунюшин посоветовал обратиться к психологу, поскольку психотерапия способна выявить истинные причины депрессии и проработать их. После этого депрессия чаще всего проходит. Кроме того, психолог может научить, как предотвратить повторное возникновение заболевания.
«Мужская депрессия — это не миф и не исключение. Она так же страшная и тяжелая, как и у женщин, и требует профессионального подхода. Важно своевременно обращаться за помощью, чтобы не запустить болезнь и не усложнить ситуацию», — заключил специалист.