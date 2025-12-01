Психологи сравнили эффект рилсов и TikTok с воздействием наркотиков
Американские специалисты заявили, что бесконечный скроллинг соцсетей вызывает дофаминовый всплеск и повреждает мозг. По их словам, короткие видео провоцируют панические атаки, паранойю и депрессию — по механике, схожей с действием психоактивных веществ.
В статье National Library of Medicine учёные изучили 71 исследование с участием почти ста тысяч человек. Их разделили на группы активных пользователей «быстрых» видео и тех, кто избегает такого контента. Результаты показали: постоянный просмотр рилсов приводит к истощению организма и поведенческим нарушениям.
Эксперты предложили «цифровую гигиену» как профилактику. Они советуют хотя бы раз в день откладывать смартфон на 25 минут, медитировать, не смотреть экран перед сном и начинать утро с зарядки, а не пролистывания новостей и мемов.
Читайте также: