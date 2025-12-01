Психологи сравнили эффект рилсов и TikTok с воздействием наркотиков

01 декабря 2025, 16:53

Фото: iStock/Tippapatt

Американские специалисты заявили, что бесконечный скроллинг соцсетей вызывает дофаминовый всплеск и повреждает мозг. По их словам, короткие видео провоцируют панические атаки, паранойю и депрессию — по механике, схожей с действием психоактивных веществ.